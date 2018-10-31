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Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах (фото)

14:47, 31 жовтня 2018
Суспільство
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На знімку Полякова відпочиває на одному з пляжів на Мальдівах / instagram.com/polyakovamusic

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На знімку Полякова відпочиває на одному з пляжів на Мальдівах, куди зірка відправилася у відпустку.

Співачка повністю оголена і стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшивши його і написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.

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Теги: #Оля Полякова