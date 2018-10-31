Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах (фото)

Співачка повністю оголена і стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору.

Оля Полякова показала пікантне фото на пляжі. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Полякова відпочиває на одному з пляжів на Мальдівах, куди зірка відправилася у відпустку.

Співачка повністю оголена і стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшивши його і написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.