Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах (фото)
14:47, 31 жовтня 2018Суспільство
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Співачка повністю оголена і стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору.
На знімку Полякова відпочиває на одному з пляжів на Мальдівах / instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова показала пікантне фото на пляжі. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Полякова відпочиває на одному з пляжів на Мальдівах, куди зірка відправилася у відпустку.
Співачка повністю оголена і стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшивши його і написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.
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