У мережі з'явилися перші кадри Генрі Кавілла в образі Геральта із серіалу "Відьмак" (відео)

На відео після кінохлопавки з темряви виходить Кавілл в обладунках і білій перуці та мовчки відпиває з пляшки.

Netflix опублікував перші кадри з актором Генрі Кавіллом в образі Геральта з Ривії, якого він гратиме в серіалі "Відьмак".

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Короткий ролик був опублікований в Twitter-акаунті NetflixUS.

На відео після кінохлопавки з темряви виходить Кавілл в обладунках і білій перуці і мовчки відпиває з пляшки. Можна роздивитись також жовті контактні лінзи з вертикальними зіницями. Образ багато в чому перегукується з зовнішнім виглядом Геральта з серії ігор "Відьмак" і схожий з концептом, який створив художник BossLogic.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

Нагадаємо, про те, що Генрі Кавілл зіграє Геральта в майбутній екранізації циклу романів польського письменника Анджея Сапковського, стало відомо на початку вересня. На головні жіночі ролі принцеси Цирі та чародійки Йенніфер призначили маловідомих британських актрис Аню Чалотру і Фрейю Аллан. Вихід першого сезону серіалу заплановано на 2019 рік.