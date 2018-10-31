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У мережі з'явилися перші кадри Генрі Кавілла в образі Геральта із серіалу "Відьмак" (відео)

17:32, 31 жовтня 2018
Суспільство
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Образ багато в чому перегукується з зовнішнім виглядом Геральта з серії ігор &quot;Відьмак&quot; / скріншот

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Короткий ролик був опублікований в Twitter-акаунті NetflixUS.

На відео після кінохлопавки з темряви виходить Кавілл в обладунках і білій перуці і мовчки відпиває з пляшки. Можна роздивитись також жовті контактні лінзи з вертикальними зіницями. Образ багато в чому перегукується з зовнішнім виглядом Геральта з серії ігор "Відьмак" і схожий з концептом, який створив художник BossLogic.

Нагадаємо, про те, що Генрі Кавілл зіграє Геральта в майбутній екранізації циклу романів польського письменника Анджея Сапковського, стало відомо на початку вересня. На головні жіночі ролі принцеси Цирі та чародійки Йенніфер призначили маловідомих британських актрис Аню Чалотру і Фрейю Аллан. Вихід першого сезону серіалу заплановано на 2019 рік.

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Теги: #серіал#Netflix серіали