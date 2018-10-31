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"Така худенька": нове фото Насті Каменських вразило фанатів

19:58, 31 жовтня 2018
Суспільство
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Знімок набрав вже майже 30 тисяч лайків / фото instagram.com/kamenskux

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Знімок Каменських опублікувала в Instagram. На фото співачка позує у спортивному костюмі сидячи і закривши очі.

"Красуня", "Котик заснув на сонечку", "Настя, ти що спиш", "Маленька, худенька, штани злітають", "Така худенька тут", "Спляча красуня", - пишуть шанувальники.

Раніше Настя Каменських у відвертому вбранні "підірвала" мережу.

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Теги: #Настя Каменських