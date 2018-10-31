"Така худенька": нове фото Насті Каменських вразило фанатів
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове фото в спортивному костюмі.
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Знімок Каменських опублікувала в Instagram. На фото співачка позує у спортивному костюмі сидячи і закривши очі.
Хеллоувин відмінний привід для нового костюма Немає, не карнавального, а спортивного! А все тому, що сьогодні починається тотальний розпродаж усіх колекцій @nksport_for_you. Два дні на всі товари буде діяти страшно-більша знижка -60%! Старт акції о 19:00. Не пропустіть Ніякого жаху, тільки знижки і любов PS і я вже сумую за сонечку #найдисвоюформу
"Красуня", "Котик заснув на сонечку", "Настя, ти що спиш", "Маленька, худенька, штани злітають", "Така худенька тут", "Спляча красуня", - пишуть шанувальники.
Раніше Настя Каменських у відвертому вбранні "підірвала" мережу.