Гола українська співачка "підірвала" Instagram й запустила відвертий челендж (фото)

Знімок Полякової без білизни набрав понад 115 тисяч лайків.

Українська співачка Ольга Полякова нарвалася на хвилю критики після того, як на своїй сторінці в Instagram показала "голе" фото на пляжі на Мальдівах.

Тому зірка вирішила оголосити челендж #трусыдлятрусов, закликаючи своїх фанів публікувати відверті знімки.

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"А може ми, незалежні, дорослі жінки будемо почуватися вільними і сексуальними, незалежно від статусу, віку та наявності дітей, й засунемо ці забобони туди, куди я показала в минулих постах! Підтримаємо челендж #трусыдлятрусов", - написала Полякова в Instagram й показала нове "голе" фото, на якому вона лежить у воді повністю оголена.

Раніше співачка опублікувала фото, на якому вона повністю оголена й стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшила його і написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.