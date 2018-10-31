Гола українська співачка "підірвала" Instagram й запустила відвертий челендж (фото)
Українська співачка Ольга Полякова нарвалася на хвилю критики після того, як на своїй сторінці в Instagram показала "голе" фото на пляжі на Мальдівах.
Тому зірка вирішила оголосити челендж #трусыдлятрусов, закликаючи своїх фанів публікувати відверті знімки.
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"А може ми, незалежні, дорослі жінки будемо почуватися вільними і сексуальними, незалежно від статусу, віку та наявності дітей, й засунемо ці забобони туди, куди я показала в минулих постах! Підтримаємо челендж #трусыдлятрусов", - написала Полякова в Instagram й показала нове "голе" фото, на якому вона лежить у воді повністю оголена.
Раніше співачка опублікувала фото, на якому вона повністю оголена й стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшила його і написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.
Ну звичайно ж мене зламали..., не могла ж Жінка передсмертного віку( саме таким вважають вік за 30 у нашій країні) , МАаааТь 2 дітей, бо діти ніколи не бачили голої дупи, і це може зашкодити їм психіку, ЖОНА як могла, адже тільки чоловік має право дивитися на голу дружину, адже бог її створив спеціально для нього і нікого більше! Співачка! Бо рот що б співати, виставити свою о Боже, неотфотошопленую ,целиюлитную дупу, бо показати більше нічого! А може ми , незалежні, дорослі, жінки, будемо відчувати себе вільними і сексуальними, не залежно від статусу, віку та наявності дітей, і засунемо ці забобони туди , куди я показала в минулих постах!!!! Підтримаємо челендж #трусыдлятрусов )))