"Як дівчисько": Пугачова вразила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу (фото)

Скоро вийде кліп, в якому знімається Алла Пугачова.

У мережі з'явилися кадри, зроблені під час зйомок кліпу стиліста Алли Пугачової Алішера "Скажи мне, Алла", в якому знімається і сама Примадонна російської естради.

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Фото опубліковані на фан-сторінці співачки. На них Пугачова постала в образі рокерши - у чорній футболці й куртці-косусі.

"Чудова", "Алла супер", "Незрівнянна", "Як дівчисько", "Красива", "Розкішна", "Яка красуня", - пишуть у коментарях під знімками.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Алла Пугачова розплакалася під час зйомок кліпу свого стиліста Алішера. В один з моментів вона не змогла стримати емоцій, а на її очах виступили сльози.