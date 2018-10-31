"Бекання старої вівці": в мережі висміяли Ані Лорак (відео)

На відео вона співає знамениту пісню We are the champions, однак не всім сподобалося її виконання.

Опальна українська співачка Ані Лорак, гастролююча в Росії, нарвалася на критику через нове відео, де вона співає пісню гурту Queen.

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Відео вона виклала в Instagram. Ані Лорак взяла участь в спеціальному проекті для фільму "Богемська рапсодія". На відео вона співає знамениту пісню We are the champions.

Однак не всім сподобалося її виконання пісні. "Господи, який жахливий голос", "Лорак - до світової зірки, як до Парижа", "Її огидний голос мені нагадує бекання старої вівці", "Вам не переспівати ні Х'юстон, ні інших світових зірок, крик - це не сильний голос", "Замахнулася на неможливе", "Як ти могла замахнутися на такий твір? Дешевка!", - пишуть в мережі.

Раніше вийшов перший трейлер фільму "Богемська рапсодія", присвяченого гурту Queen і її вокалісту Фредді Мерк'юрі.