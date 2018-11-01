"Як хлопчик": Ані Лорак здивувала шанувальників образом у величезних кросівках і без макіяжу

Реакція підписників на такий лук була неоднозначною.

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, здивувала фанатів новим образом.

У своєму Instagram співачка опублікувала фото, на якому вона у чорному худі і джинсах, масивних кросівках, кепці і без макіяжу. Реакція підписників на такий лук була неоднозначною.

Деякі зазначили, що образ не підходить Ані Лорак і співачка виглядає як "босяк".

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"На трансвестита вона схожа", "Стара переборщила з фотошопом! Розмір ноги - більше, ніж сама!", "Босяк якийсь", "Жахливо", "Так, як раз для Хеловіна. Пацанячий прикид. Але краще б відьмою вбралася", "Виглядає як хлопчик", - пишуть в коментарях.

Іншим користувачам образ сподобався. Вони відзначили, що співачка і без макіяжу виглядає добре.

"Дуже красива", "Своєрідно", "Крутий образ", "Мила", - пишуть у коментарях фанати.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак "засвітила" груди на занадто відвертому відео.