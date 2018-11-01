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"На Лободу схожа": Дорофєєва показала свій костюм на Хеловін

10:57, 01 листопада 2018
Суспільство
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Надю Дороффеву порівняли з Лободою / фото Instagram

У коментарях під фото, опублікованими співачкою в своєму Instagram, підписники відзначили, що в такому образі Надя схожа на іншу українську виконавицю Світлану Лободу.

Лобода в подібному образі з'явилася у своєму кліпі на пісню "Парень", який вийшов на початку року.

"Схоже на Лободу з кліпу "Парень", "Відразу, як подивилася цю фотку, то згадала Лободу", "Жалюгідна пародія Лободи. Лободі, якщо чесно, більше личить ця "перукв" ніж тобі!", "Тепер ти не Надя Дорофєєва, а Надя Лободаєва", - пишуть у коментарях.

Лобода з'явилася в подібному образі в кліпі "Хлопець" / фото Instagram

При цьому більшості підписників такий костюм співачки сподобався. Вони відзначають, що Дорофєєвій дуже личить цей образ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дорофєєву з голим животом і в шкіряних штанях розкритикували в Instagram.

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Теги: #Світлана Лобода#Надя Дорофєєва