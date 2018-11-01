У лідера Rammstein прямо запитали про стосунки з Лободою

У мережі вже давно ходять чутки про те, що саме Тілль Ліндеманн - батько дитини співачки Світлани Лободи.

Німецький музикант, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн висловився про стосунки з українською співачкою Світланою Лободою.

В інтерв'ю російському виданню Lenta.ru лідер гурту Rammstein на запитання про Лободу лише усміхнувся й швидко закінчив розмову з журналістом.

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"Про твою подружку Лободу в тебе можна запитати?", - запитав журналіст.

"Запитати можна, але я навряд чи відповім. (Тілль усміхається.) Та й взагалі, мені вже час йти...", - ухилився від відповіді музикант, якому приписують любовний зв'язок з Лободою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.