У лідера Rammstein прямо запитали про стосунки з Лободою
Німецький музикант, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн висловився про стосунки з українською співачкою Світланою Лободою.
В інтерв'ю російському виданню Lenta.ru лідер гурту Rammstein на запитання про Лободу лише усміхнувся й швидко закінчив розмову з журналістом.
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"Про твою подружку Лободу в тебе можна запитати?", - запитав журналіст.
"Запитати можна, але я навряд чи відповім. (Тілль усміхається.) Та й взагалі, мені вже час йти...", - ухилився від відповіді музикант, якому приписують любовний зв'язок з Лободою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.
Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.