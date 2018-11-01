Лорак у "пір'ї" захопила мережу (фото)

Фото Ані Лорак в пір'ї вже зібрало понад 20 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до РФ, виклала у своєму Instagram знімок, який дуже сподобався її дописникам.

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На ньому зірка зображена в білосніжному пір'ї поверх нюдового боді. Волосся Лорак зачесане назад. На фото можна розгледіти стрункі ніжки опальної української артистки.

"Неймовірно гарно", "Красуня", "Прекрасна!", "Яка ви красуня!", "Богиня!", "Що за пір'я, що за бройлер?", "Ви прекрасна", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, здивувала фанатів новим образом. У своєму Instagram співачка опублікувала фото, на якому вона в чорному худі й джинсах, масивних кросівках, кепці та без макіяжу. Реакція дописників на такий лук була неоднозначною.