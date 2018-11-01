Мережу підкорює новий кліп з Аллою Пугачовою в образі рок-діви (відео)

У кліпі Алішера "Скажи мне, Алла" на очах Пугачової виступають сльози.

У мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.

Відеоробота відзнята на пісню Алішера "Скажи мне, Алла". У ньому артистка з'являється в несподіваному образі рокерші. Кліп опубліковано на YouTube-каналі стиліста.

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"Дуже вдячний натхненнику, другу і прекрасній Великій жінці - Аллі Пугачовій, за її участь у моєму творчому житті, за мегапрофесійну акторську і душевну гру в нашому кліпі, про це я і мріяти не міг, але це диво сталося, і я дуже щасливий", - написав Алішер.

"Алла - артистка! Заплакати так щиро, вона - окраса кліпу!", "Пугачовій зняти б свій кліп! Вона має розкішний вигляд!", "Просто розкішно, Алло!", "Від Алли мурашки!", - пишуть у коментарях під кліпом.

Раніше в мережі з'явилися кадри, зроблені під час зйомок кліпу стиліста Алли Пугачової Алішера "Скажи мне, Алла".