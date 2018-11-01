"Танці з зірками": популярна ведуча відповіла хейтерам

У коментарях в мережі зірці "Танців з зірками" Лесі Нікітюк бажали "зламати ребра, як Марченко".

Популярна українська телеведуча-учасниця проекту "Танці з зірками" на каналі 1+1 Леся Нікітюк у мережі відповіла своїм хейтерам.

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Реакція Нікітюк була викликана коментарем дописниці з побажанням "зламати ребра, як Марченко, або красиво піти, як Комаров". Свою відповідь ведуча опублікувала в Facebook.

"Для мене шок, що в Україні є такі люди! Це треба було мені стільки країн облітати, щоб аж у рідній отримувати такі коментарі! Шановна Світло Горелько, я вважаю, що такі люди, як ви, - ганьба української нації! Що вам до моїх танців? Вам так захотілося ребра зламані мої побачити? Просто немає слів", - висловилася Леся Нікітюк.

Раніше найскандальніша учасниця проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі, опублікувавши фото, на якому вона позує у ванній повністю голою.