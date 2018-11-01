"Наче гола": Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні

Для виступу співачка одягла відвертий обтислий комбінезон.

Опальна українська співачка Ані Лорак, гастролююча в Росії, "підірвала" мережу і нарвалася на критику через фото у відвертому вбранні.

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На знімку, який вона опублікувала в Instagram, Ані Лорак одягла відвертий обтислий комбінезон для чергового концерту.

Багатьом її вбрання сподобалося, проте знайшлися і критики.

"Який жах", "В нижній білизні?", "Блін, ні, не вдалий вибір", "Вибачте,але костюм жахливий", "Ніби гола", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак нарвалася на критику через нове відео, де вона співає пісні групи Queen.