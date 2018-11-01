"Наче гола": Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні
18:19, 01 листопада 2018Суспільство
12695 0
Для виступу співачка одягла відвертий обтислий комбінезон.
Відвертий наряд Лорак розкритикували в мережі / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак, гастролююча в Росії, "підірвала" мережу і нарвалася на критику через фото у відвертому вбранні.
Читайте також"Каракатиця": Ані Лорак в трусах зі стразами розкритикували в мережі
На знімку, який вона опублікувала в Instagram, Ані Лорак одягла відвертий обтислий комбінезон для чергового концерту.
Багатьом її вбрання сподобалося, проте знайшлися і критики.
"Який жах", "В нижній білизні?", "Блін, ні, не вдалий вибір", "Вибачте,але костюм жахливий", "Ніби гола", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак нарвалася на критику через нове відео, де вона співає пісні групи Queen.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter