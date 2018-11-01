"Яка гнучка": Настя Каменських здивувала фанатів новим образом

На фото Каменських позує в спортивному костюмі, знімок набрав вже більше 35 тисяч лайків.

Українська співачка Настя Каменських показала новий образ в спортивному стилі.

На знімку, який вона оприлюднила в Instagram, Каменських позує в спортивному костюмі, знімок набрав вже більше 35 тисяч лайків.

Фанати похвалили вибір Насті і її фігуру. "Шикарна", "Спортивна яка", "А де ж попа?", "Яка нереальна", "Гімнастка", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських в прозорому комбінезоні з ланцюгами "підірвала" мережу.