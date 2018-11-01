"Яка гнучка": Настя Каменських здивувала фанатів новим образом
18:33, 01 листопада 2018Суспільство
2361 0
На фото Каменських позує в спортивному костюмі, знімок набрав вже більше 35 тисяч лайків.
Настя Каменських показала спортивну фігуру / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських показала новий образ в спортивному стилі.
На знімку, який вона оприлюднила в Instagram, Каменських позує в спортивному костюмі, знімок набрав вже більше 35 тисяч лайків.
Фанати похвалили вибір Насті і її фігуру. "Шикарна", "Спортивна яка", "А де ж попа?", "Яка нереальна", "Гімнастка", - пишуть в мережі.
Раніше Настя Каменських в прозорому комбінезоні з ланцюгами "підірвала" мережу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter