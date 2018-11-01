Відомий російський співак став батьком у 69 років
21:05, 01 листопада 2018Суспільство
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Градський став батьком вчетверте.
Обраниця Олександра Градського молодша від нього на 32 роки / фото instagram.com/paparatsi_non_stop
Російський співак і композитор, один з наставників шоу "Голос" в РФ Олександр Градський став батьком учетверте.
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Цивільна дружина Марина Коташенко народила артистові сина. Малюка назвали Іваном, передають Dni.ru.
Малюк став четвертою дитиною для Градського і другим для його обраниці. Обраниця співака молодша за нього на 32 роки.
Закохані разом з 2003 року, в 2014-го в них народився син Олександр. У Градського є двоє старших дітей – 37-річний Данило та 32-річна Марія.
Раніше ЗМІ повідомляли, що одразу дві голлівудські актриси завагітніли. Ніколь Кідман і Джулія Робертс готуються знову стати мамами.
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