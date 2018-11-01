Відомий російський співак став батьком у 69 років

Градський став батьком вчетверте.

Російський співак і композитор, один з наставників шоу "Голос" в РФ Олександр Градський став батьком учетверте.

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Цивільна дружина Марина Коташенко народила артистові сина. Малюка назвали Іваном, передають Dni.ru.

Малюк став четвертою дитиною для Градського і другим для його обраниці. Обраниця співака молодша за нього на 32 роки.

Закохані разом з 2003 року, в 2014-го в них народився син Олександр. У Градського є двоє старших дітей – 37-річний Данило та 32-річна Марія.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одразу дві голлівудські актриси завагітніли. Ніколь Кідман і Джулія Робертс готуються знову стати мамами.