Лобода заінтригувала мережу: обіцяє Instadram'у (фото)

Дивний кадр на сторінці Лободи зібрав вже понад 30 тисяч лайків.

Українська співачка Світлана Лобода заінтригувала своїх шанувальників у соцмережі, опублікувавши нову Intagram-stories.

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Так, артистка показала кадр, на якому на білому тлі написано "INSTADRAMA". "9.11.2018", - йдеться у короткому підписі до кадру.

Очевидно, таким "посланням" Лобода анонсує прем'єру пісні, яка називається Instadrama. "Ох, як я чекаю на цю пісню. Душевну і ліричну", "Хітяра", "Бомба", - пишуть у коментарях.

Як повідомлялося, Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн.