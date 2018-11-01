Лобода заінтригувала мережу: обіцяє Instadram'у (фото)
21:39, 01 листопада 2018Суспільство
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Дивний кадр на сторінці Лободи зібрав вже понад 30 тисяч лайків.
Нещодавно Лобода перенесла операцію, а сьогодні вже інтригує фанів / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода заінтригувала своїх шанувальників у соцмережі, опублікувавши нову Intagram-stories.
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Так, артистка показала кадр, на якому на білому тлі написано "INSTADRAMA". "9.11.2018", - йдеться у короткому підписі до кадру.
Очевидно, таким "посланням" Лобода анонсує прем'єру пісні, яка називається Instadrama. "Ох, як я чекаю на цю пісню. Душевну і ліричну", "Хітяра", "Бомба", - пишуть у коментарях.
Як повідомлялося, Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн.
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