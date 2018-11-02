"Точно здорова": Лобода показала фото після операції

Світлана Лобода нещодавно перенесла операцію, через що артистка скасувала концерти.

Українська співачка Світлана Лобода, яку 24 жовтня екстрено прооперували в Москві, поділилася з шанувальниками свіжим кадром.

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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'являється без макіяжу. "Тепер я точно здорова", - йдеться у підписі Лободи до кадру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.