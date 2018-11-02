"Море емоцій": українці розповіли, як відбувся концерт Dan Balan в Києві (фото, відео)

Користувачі мереж у захваті від його виступу.

У четвер, 1 листопада у Палаці Спорту в Києві відбулося яскраве шоу зірки світового масштабу, автора хіта Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan.

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Dan Balan нарешті приїхав до Києва, щоб дати сольний концерт і підкорити українську публіку своїми запальними танцювальними хітами.

І йому це цілком вдалося - користувачі мереж у захваті від його виступу, пише Styler.

"Я не майстер красного слівця і довгого посту, але не описати вчорашній вечір не можу. Гортайте серію. Як вже ясно (з моїх сторі) ми були на концерті @danbalan. Було неймовірно, наскільки людина віддає себе публіці, весь вечір не сходила посмішка) Всі пісні, навіть маловідомі, здавалося, що вже знаєш багато років і щось там "подмугукиваешь"... Шоу було відмінне, світло, спецефекти, репетиція і зйомка кліпу прямо на концерті... так-так, саме кліп, за участю глядача, тепер чекаємо з нетерпінням, шалена енергетика!!! Дякуємо за шквал емоцій та чудовий вечір 1-го листопада!!!" - пише lyuda_tkachenko.