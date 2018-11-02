Лорак поділилася чорно-білим фото і випнула п'яту точку

Нещодавно Ані Лорак представила свою нову пісню "Сон".

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, показала новий образ.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала чорно-біле фото, на якому вона постає з легким макіяжем. "А ви вірите в сни?", - запитала Ані Лорак.

Читайте такожЛорак у "пір'ї" захопила мережу (фото)

"Вам дійсно сон приснився, як у пісні "Сон"?", "Коли вийде кліп на пісню "Сон"?", "Сумна", "Дуже добрий вигляд маєте", "Потрібно зі зрадниками прощатися і забувати, тим більше, ти така красуня, ще зустрінеш своє кохання", "Розкішний образ", "Ви дуже стомилися", - пишуть у коментарях під знімком.

В Insta-stories співачка також показала чорно-білий кадр, на якому вона позує в чорному низі в обліпку й з високим хвостом.

Раніше українська співачка Світлана Лобода, яку 24 жовтня екстрено прооперували в Москві, поділилася з шанувальниками свіжим кадром.