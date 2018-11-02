Пам'яті Поплавської: актори Dizel Show виступлять у Києві вперше після аварії

Студія Dizel Show оголосила про дати свого туру.

Студія Dizel Show оголосила про дати свого туру, який через аварію за участю артистів перенесли на 2019 рік. Серед міст, у яких пройдуть концерти — Київ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Dizel Show в Facebook.

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Виступ студії пройде в Палаці «Україна» за адресою Велика Васильківська, 103. Любов і увага, підтримка і прохання продовжувати — дуже важливі причини для акторів зібратися з силами, йдеться в повідомленні Dizel Show. Тур стартує 31 січня у Полтаві, в Києві ж концерт пройде 26 лютого 2019 року. Головний хештег цього виступу — #МаринаСнами.

Нагадаємо, що причиною перенесення концертного туру студії стало ДТП за участю автобуса артистів. В цьому ДТП загинула фронтвумен Dizel Show Марина Поплавська, травми отримали кілька артистів.

Раніше УНІАН повідомляв про стан акторів "Дизель шоу", які потрапили в ДТП.