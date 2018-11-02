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Настя Каменських показалася у жакеті на голе тіло (фото)

19:37, 02 листопада 2018
Суспільство
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Сьогодні виповнився рік, як Каменських почала сольну кар'єру / фото instagram.com/kamenskux

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На опублікованому в Instagram знімку співачка позує в чорному жакеті на голе тіло. Її лук доповнила кучерява зачіска.

Також Каменських написала під знімком, що сьогодні рівно рік, як вийшла її перша сольна пісня: "Сьогодні великий день! Рік тому ви почули нову NK".

На другому опублікованому артисткою знімку вона з'явилася з кульками і в спортивному вбранні.

фото instagram.com/kamenskux

Раніше Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу футболку. Сідниці дівчини оголені.

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Теги: #фото#Настя Каменських