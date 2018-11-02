Настя Каменських показалася у жакеті на голе тіло (фото)
19:37, 02 листопада 2018Суспільство
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Каменських відзначає річницю сольної кар'єри.
Сьогодні виповнився рік, як Каменських почала сольну кар'єру / фото instagram.com/kamenskux
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася у мережі своїм новим образом.
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На опублікованому в Instagram знімку співачка позує в чорному жакеті на голе тіло. Її лук доповнила кучерява зачіска.
Також Каменських написала під знімком, що сьогодні рівно рік, як вийшла її перша сольна пісня: "Сьогодні великий день! Рік тому ви почули нову NK".
На другому опублікованому артисткою знімку вона з'явилася з кульками і в спортивному вбранні.
фото instagram.com/kamenskux
Раніше Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу футболку. Сідниці дівчини оголені.
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