Настя Каменських показалася у жакеті на голе тіло (фото)

Каменських відзначає річницю сольної кар'єри.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася у мережі своїм новим образом.

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На опублікованому в Instagram знімку співачка позує в чорному жакеті на голе тіло. Її лук доповнила кучерява зачіска.

Також Каменських написала під знімком, що сьогодні рівно рік, як вийшла її перша сольна пісня: "Сьогодні великий день! Рік тому ви почули нову NK".

На другому опублікованому артисткою знімку вона з'явилася з кульками і в спортивному вбранні.

Раніше Настя Каменських показала фото, на якому вона одягнена лише в легку білу футболку. Сідниці дівчини оголені.