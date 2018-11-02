Схудла й помолоділа Пугачова похвалилася фото зі зйомок кліпу

Знімок помолоділої Пугачової вже набрав понад 65 тисяч лайків.

Примадонна російської естради Алла Пугачова показала фото зі зйомок кліпу свого стиліста Алішера, в яких вона взяла участь.

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"Спасибі, Алішеру, за кльовий кліп, Степанову Віктору за фото й безбашенне спілкування", - написала артистка в Instagram і показала знімок, на якому вона позує в чорній футболці, шкірянці та джинсах в обліпку. У кадрі Пугачова усміхається.

"Красуня", "Ви просто супер", "Чудове фото", "Дуже красива", "Така стильна Алла Борисівна", "Алло Борисівно, як ви так схудли", "Дівчинка просто", "Образ їй до лиця", "Сама на себе не схожа", - пишуть у коментарях.

Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.