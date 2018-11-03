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Каменських з висунутим язиком показала свою силу (фото)

13:10, 03 листопада 2018
Суспільство
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Каменських похвалилася спортивним фото / фото Instagram

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На знімку, опублікованому в Instagram співачки, вона позує у київському ботсаду разом зі своїм фітнес-тренером Андрієм Хомицьким. На фото Каменських показує язик і стоїть у позі "силача".

"Давно в парку не бігала з різних причин! Але сьогодні в мене все склалося і я отримала гігантське спортивне задоволення!!! Велике спасибі моєму другові", - підписала фото співачка.

Настя Каменських / фото Instagram

Як повідомляв УНІАН, раніше на Настю Каменських у "дощику" обрушилася хвиля критики.

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Теги: #Настя Каменських