Каменських з висунутим язиком показала свою силу (фото)
13:10, 03 листопада 2018Суспільство
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На фото співачка позує у київському ботсаду разом зі своїм фітнес-тренером.
Каменських похвалилася спортивним фото / фото Instagram
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, порадувала підписників новим фото.
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На знімку, опублікованому в Instagram співачки, вона позує у київському ботсаду разом зі своїм фітнес-тренером Андрієм Хомицьким. На фото Каменських показує язик і стоїть у позі "силача".
"Давно в парку не бігала з різних причин! Але сьогодні в мене все склалося і я отримала гігантське спортивне задоволення!!! Велике спасибі моєму другові", - підписала фото співачка.
Настя Каменських / фото Instagram
Як повідомляв УНІАН, раніше на Настю Каменських у "дощику" обрушилася хвиля критики.
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