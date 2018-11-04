"Яка пружна": Настя Каменських похвалилася апетитними сідницями
Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася апетитними сідницями.
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На своїй сторінці в Instagram артистка показала фото, де позує в тренажерному залі, демонструючи сідниці в чорних обтягуючих лосинах. Також Каменських показала відео тренування, де вона намагається досягнути "попи як у Кім".
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Фанати хвалять спокусливі форми Каменських.
"Найвитонченіше згинання", "Молодець Настюшка. А потім хай заздрять "дупці як у Кім", "Вогонь!", "Яка пружна", "Найкрасивіша", "Дуже спокусливо", - пишуть в мережі.
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