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"Дешева ПТУшниця": Ані Лорак шокувала фанатів вульгарним нарядом

07:12, 04 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак висміяли в мережі / фото instagram.com/anilorak

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На знімку, який вона показала в Instagram, Ані Лорак одягла речі з нової колаборації Moschino and H&M. Співачка обрала міні-спідницю, ботфорти і відвертий топ.

Фанати назвали образ Ані Лорак дешевим і вульгарним.

"Мені не подобається цей прикид?", "Я вважаю це вульгарним ... мені це нагадує образ з фільму "Красуня", "Не псуй образ стильної жінки цієї вульгарністю", "Дешево виглядає і якість погана", "Колгосп", "Починає нагадувати Мадонну, яка намагається молодитися", "У цьому вбранні вона виглядає жахливо", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні.

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Теги: #Ані Лорак