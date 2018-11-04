"Дешева ПТУшниця": Ані Лорак шокувала фанатів вульгарним нарядом

Співачка одягла міні-спідницю, ботфорти і відвертий топ - фанати назвали образ жахливим.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка гастролює в Росії, нарвалася на критику через фото у вульгарному вбранні.

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На знімку, який вона показала в Instagram, Ані Лорак одягла речі з нової колаборації Moschino and H&M. Співачка обрала міні-спідницю, ботфорти і відвертий топ.

Фанати назвали образ Ані Лорак дешевим і вульгарним.

"Мені не подобається цей прикид?", "Я вважаю це вульгарним ... мені це нагадує образ з фільму "Красуня", "Не псуй образ стильної жінки цієї вульгарністю", "Дешево виглядає і якість погана", "Колгосп", "Починає нагадувати Мадонну, яка намагається молодитися", "У цьому вбранні вона виглядає жахливо", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні.