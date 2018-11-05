Похвалилася пишним декольте: Кароль постала перед шанувальниками у новому образі (фото)

Тіна Кароль знову порадувала шанувальників своїм відвертим виглядом.

Поп-діва постала перед своїми фанатами в відвертому вбранні на тонких бретельках, продемонструвавши своє глибоке декольте. Співачка подякувала публіці, яка відвідала її концерти словами:

"7 концертів поспіль. Це було неймовірно! Я люблю вас! Історія - це не те, що було давним-давно, історія - це те, що ми робимо зараз. Я готувалася, як до олімпіади! Спасибі вам за вашу увагу, любов за серцебиття в унісон", - сказала Кароль.

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На фото Тіна трохи втомлена, оскільки знімок був зроблений після концертів, але шанувальники співачки все одно прийшли в захват. "Кращий тур", - написало багато користувачів у коментарях до цього знімку на фан-сторінці Кароль в Instagram.

Нагадаємо, на сцені співачка завжди виглядає дуже сексуально. Тіна обожнює носити відверті сукні в білизняному стилі, одяг з латексу, а також наряди, що підкреслюють всі достоїнства її фігури.