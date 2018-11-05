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"Нічого натурального": нове фото Ані Лорак розкритикували в мережі

12:09, 05 листопада 2018
Суспільство
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Лорак звинуватили в захопленні фотошопом / фото instagram.com/anilorak

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На чорно-білому фото, яке співачка опублікувала в Instagram, вона позує в банному халаті і з яскравим макіяжем.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Фанатам Ані Лорак її фото сподобалося, але знайшлися і критики. "Поросячі очі", "Нічого натурального", "Щось страшна тут", "Схудла страшненькою стала, пару кг можна додати", "Лорак без фотошопу, як нуль без палички", "Не впізнати", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак шокувала фанатів вульгарним нарядом.

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Теги: #Ані Лорак#Ані Лорак в Росії#співачка Ані Лорак