"Нічого натурального": нове фото Ані Лорак розкритикували в мережі
12:09, 05 листопада 2018Суспільство
5902 0
На чорно-білому фото Ані Лорак позує в банному халаті і з яскравим макіяжем.
Лорак звинуватили в захопленні фотошопом / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка гастролює в Росії, поділилася новим фото, яке розкритикували в мережі.
Читайте також"Стара ключка": Ані Лорак оголилася і нарвалася на критику
На чорно-білому фото, яке співачка опублікувала в Instagram, вона позує в банному халаті і з яскравим макіяжем.
Фанатам Ані Лорак її фото сподобалося, але знайшлися і критики. "Поросячі очі", "Нічого натурального", "Щось страшна тут", "Схудла страшненькою стала, пару кг можна додати", "Лорак без фотошопу, як нуль без палички", "Не впізнати", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак шокувала фанатів вульгарним нарядом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter