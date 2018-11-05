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Більше не приховує: Лобода показала подарунок від соліста Rammstein

12:13, 05 листопада 2018
Суспільство
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Лобода показала брошка Тілля / фото instagram.com/lobodaofficial

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В Instagram співачка поділилася відео, на якому показала старшу доньку Єву. На шиї у Єви висить така ж прикраса, яку носить Ліндеманн.

На це одразу звернули увагу фанати, які порахували, що це подарунок музиканта доньці Лободи.

instagram.com/lindemann.till
instagram.com/lindemann.till

"Брошка, яку носив Тиллль, тепер носить Єва", "Ви помітили брошку Тілля на її шиї?", "А на шиї у Єви муха, яка була на шиї у Тілля. Подивіться фото з інших джерел", "Де Тілль таку висюльку купив? Таку ж хочу", - запитують в мережі. Сама співачка лише однієї дужкою - посмішкою відреагувала на здогадки фанатів.

Раніше повідомлялося, що лідер Rammstein Ліндеманн особисто забрав Лободу з лікарні.

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Теги: #Світлана Лобода#Тілль Ліндеманн