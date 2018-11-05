Більше не приховує: Лобода показала подарунок від соліста Rammstein

Прикрасу Ліндеманн подарував старшій доньці Лободи - Єві.

Українська співачка Світлана Лобода знову заінтригувала мережу відносинами з лідером німецької рок-групи Rammstein Тіллєм Ліндеманном.

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В Instagram співачка поділилася відео, на якому показала старшу доньку Єву. На шиї у Єви висить така ж прикраса, яку носить Ліндеманн.

На це одразу звернули увагу фанати, які порахували, що це подарунок музиканта доньці Лободи.

"Брошка, яку носив Тиллль, тепер носить Єва", "Ви помітили брошку Тілля на її шиї?", "А на шиї у Єви муха, яка була на шиї у Тілля. Подивіться фото з інших джерел", "Де Тілль таку висюльку купив? Таку ж хочу", - запитують в мережі. Сама співачка лише однієї дужкою - посмішкою відреагувала на здогадки фанатів.

Раніше повідомлялося, що лідер Rammstein Ліндеманн особисто забрав Лободу з лікарні.