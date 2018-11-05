"Опудало": Ані Лорак вразила невдалим вбранням
13:38, 05 листопада 2018Суспільство
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Фанатам не сподобалася сукня, через яку Лорак виглядає мужеподібно.
Наряд Лорак назвали жахливим / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка гастролюює в Росії, здивувала мережу невдалим вбранням.
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Співачка в Instagram поділилася фото, на якому вона позує в довгій вузькій сукні з об'ємними плечима і вирізами на талії.
Фанатам не сподобалася сукню, через яку Лорак виглядає мужеподібно.
"Опудало широколяпе! Клоунська фізіономія у неї", "Ви не бачите, що це жахливо виглядає?", "Господи, що з талією, крива якась", "Це такий кострубатий фотошоп з талією?Та й походу з плечима", "Вбиває фігуру плаття! Виглядає дешево", "Це плаття робить плечі ширше, як Шварценеггер", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак оголилася і нарвалася на критику.
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