Пустилася берега: колишня наречена Кличка-молодшого після розриву з ним влипла у скандал з пиятикою і бійкою (відео)

Хайден Панеттьєрі завдяки своєму новому другу влипла у скандал.

Американська актриси Хайден Панеттьєрі після розриву з Володимиром Кличком опинилася не в найкращій компанії.

Новий бойфренд 29-річної зірки, Браян Хікерсон, уже втягнув її в скандальну історію - з пиятикою, бійкою та втручанням поліції, повідомляє ТаблоID.

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Правоохоронці отримали виклик, в якому йшлося про напад та бійку. Коли вони прибули до помешкання, їм відкрила Хайден. За оцінкою поліцейських, зазначає TMZ, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння та панікувала.

Далі офіцер побачив, як озброєний пляшкою Браян женеться за своїм батьком Девідом. На обличчі останнього була кров та очевидні сліди побиття, хоча він заявив, що просто впав.

Поліцейські надягли на Браяна наручники. Чоловік відмовився співпрацювати та надавати інформацію про себе, мовляв, це могло б зашкодити Панеттьєрі.

Хейден зізналася правоохоронцям, що перед скандалом вона і Девід пили разом. Водночас, зі слів джерел, актриса заперечує, що була п'яна.

Про розірвання заручин Кличко і Панеттьєрі, які виховують трирічну дочку Кайю, стало відомо в серпні. Інформацію про розірвання стосунків пари підтвердила мама Панеттьєрі, Леслі Фогель.

Пізніше американський журнал People з посиланням на інсайдерів повідомив, що зіркова пара переживала не найкращі часи у стосунках.