Українка завоювала титул першої красуні Швеції (фото)

Тепер дівчина буде представляти Швецію на міжнародному конкурсі краси в Сінгапурі.

Марія Свенссон з Бердянська завоювала на шведському конкурсі краси титул "Missis Sweden International-2018".

Про це повідомляє pro.berdyansk.biz . Тепер дівчина буде представляти Швецію на міжнародному конкурсі краси у Сінгапурі.

Марія закінчила філологічний факультет ЗНУ. Дівчина живе і працює в Стокгольмі.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю, через що новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.