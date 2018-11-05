Українка завоювала титул першої красуні Швеції (фото)
16:23, 05 листопада 2018Суспільство
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Тепер дівчина буде представляти Швецію на міжнародному конкурсі краси в Сінгапурі.
Марія закінчила філологічний факультет ЗНУ / скріншот
Марія Свенссон з Бердянська завоювала на шведському конкурсі краси титул "Missis Sweden International-2018".
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Марія закінчила філологічний факультет ЗНУ. Дівчина живе і працює в Стокгольмі.
Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю, через що новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.
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