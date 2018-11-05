"Ідеальна": Лобода підкорила мережу новим образом (фото)

Знімок Лободи після операції набрав майже 250 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, підкорила мережу своїм новим образом.

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Фотографією артистка поділилася в своєму Instagram. "Дякую всім за турботу і підтримку. Дуже ціную й дорожу Вами", - написала Лобода та анонсувала новий сингл, а також тур Німеччиною.

На знімку співачка постала в джинсах і з розпущеним волоссям. На руках у Лободи - собачка.

"Чарівна", "Дуже гарна", "Вродлива! І сорочка вогонь", "Ніби 22 роки", "Схудла ще", "Ідеальна", - пишуть в коментарях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.