Схудла Пугачова здивувала мережу зовнішнім виглядом (фото)
20:24, 05 листопада 2018Суспільство
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Як можна побачити на фото, Алла Пугачова сильно схудла й стала мати ще молодший вигляд.
Пугачова сфотографувалася з Меньшиковим / фото instagram.com/olegmenshikov.ru
Алла Пугачова не перестає дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом. Днями вона прийшла підтримати свого друга - актора Олега Меньшикова, який представив прем'єру "Макбет".
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Відповідні фото з Примадонною російської естради з'явилися в Instagram Меньшикова.
Шанувальники зазначили, що Пугачова знову сильно схудла, а в темному брючному костюмі вона має просто приголомшливий вигляд.
Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.
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