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Схудла Пугачова здивувала мережу зовнішнім виглядом (фото)

20:24, 05 листопада 2018
Суспільство
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Пугачова сфотографувалася з Меньшиковим / фото instagram.com/olegmenshikov.ru

Алла Пугачова не перестає дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом. Днями вона прийшла підтримати свого друга - актора Олега Меньшикова, який представив прем'єру "Макбет".

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Відповідні фото з Примадонною російської естради з'явилися в Instagram Меньшикова.

Шанувальники зазначили, що Пугачова знову сильно схудла, а в темному брючному костюмі вона має просто приголомшливий вигляд.

Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.

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Теги: #фото#Алла Пугачова