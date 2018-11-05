Схудла Пугачова здивувала мережу зовнішнім виглядом (фото)

Як можна побачити на фото, Алла Пугачова сильно схудла й стала мати ще молодший вигляд.

Алла Пугачова не перестає дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом. Днями вона прийшла підтримати свого друга - актора Олега Меньшикова, який представив прем'єру "Макбет". Читайте такожСхудла й помолоділа Пугачова похвалилася фото зі зйомок кліпу Відповідні фото з Примадонною російської естради з'явилися в Instagram Меньшикова. Шанувальники зазначили, що Пугачова знову сильно схудла, а в темному брючному костюмі вона має просто приголомшливий вигляд. Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.

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