Гола Віра Брежнєва "підірвала" Instagram (фото)

До рейтингу російського глянцю MAXIM увійшла українська співачка Віра Брежнєва.

Українська співачка Віра Брежнєва увійшла до рейтингу найсексуальніших жінок за версією російського журналу MAXIM.

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На опублікованих в Instagram російського глянцю фото Брежнєва позує у відвертому вбранні або повністю оголена. У підписі під фото артистку називають багаторазовою переможницею рейтингу.

"Сексуальна дуже", "Королева", "Суцільна пластика й силікон. Немає нічого свого рідного", "Ми обираємо найсексуальнішу жінку Росії з українок", - пишуть у коментарях.

Раніше українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу фото, на якому вона постає без макіяжу.