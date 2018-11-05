Гола Віра Брежнєва "підірвала" Instagram (фото)
Українська співачка Віра Брежнєва увійшла до рейтингу найсексуальніших жінок за версією російського журналу MAXIM.
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На опублікованих в Instagram російського глянцю фото Брежнєва позує у відвертому вбранні або повністю оголена. У підписі під фото артистку називають багаторазовою переможницею рейтингу.
"Сексуальна дуже", "Королева", "Суцільна пластика й силікон. Немає нічого свого рідного", "Ми обираємо найсексуальнішу жінку Росії з українок", - пишуть у коментарях.
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Багаторазова переможниця рейтингу, Віра Брежнєва (@ververa) продовжує працювати Вірою Брежнєвої — випускати кліпи, брати участь у рекламних і благодійних кампаніях. Але великих прем'єр з Вірою не було давно. Невже брежнєвська епоха підходить до кінця? Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Раніше українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу фото, на якому вона постає без макіяжу.