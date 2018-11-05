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Гола Віра Брежнєва "підірвала" Instagram (фото)

21:53, 05 листопада 2018
Суспільство
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Відверті знімки Брежнєвої розбурхали мережу / фото instagram.com/maximmagazinerussia

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На опублікованих в Instagram російського глянцю фото Брежнєва позує у відвертому вбранні або повністю оголена. У підписі під фото артистку називають багаторазовою переможницею рейтингу.

"Сексуальна дуже", "Королева", "Суцільна пластика й силікон. Немає нічого свого рідного", "Ми обираємо найсексуальнішу жінку Росії з українок", - пишуть у коментарях.

Раніше українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу фото, на якому вона постає без макіяжу.

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Теги: #фото#Віра Брежнєва