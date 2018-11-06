Лобода захопила мережу новим фото

Новий знімок Лободи вже набрав 105 тисяч лайків.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, підкорила мережу новим образом.

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На опублікованому в Instagram нечіткому знімку артистка з'явилася з розпущеним волоссям, очі "суперзірка" вирішила заховати за сонцезахисними окулярами.

"Давно не каталися. Поїхали", - підписала кадр Лобода.

"Ідеальна", "Неймовірна", "Красуня", "Класне фото", "Така зая", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.