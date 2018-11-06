Фаворитка "Танців з зірками" отримала серйозну травму
10:12, 06 листопада 2018Суспільство
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Сахневич під час виступу травмувала спину.
Сахневич називають фавориткою "Танців з зірками" / фото instagram.com/tanci1plus1
Юлія Сахневич, яка танцює в парі з Павлом Вишняковим, отримала серйозну травму під час 11-го ефіру шоу "Танці з зірками".
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Чи буде вона й надалі брати участь у проекті, поки невідомо, повідомляється на офіційному Instagram шоу.
"Ми дуже сподіваємося, що вже найближчим часом Юля одужає і зможе почати підготовку до наступного ефіру", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" у 11-му ефірі залишили боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.
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