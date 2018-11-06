Лобода "засвітила" груди у глибокому декольте (фото)
Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, продовжує активно викладати фото в Instagram.
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Нещодавно зірку виписали з лікарні, де вона перенесла операцію. Так, артистка вже готова працювати на повну і похвалилася чорно-білим кадром, засвітивши глибоке декольте.
"Згораю вся дотла. І до думки без тебе я звикаю", - заінтригувала словами з нової пісні Лобода.
Як повідомляв УНІАН, Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари.
Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі. Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.