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Шпагат в повітрі: Злата Огневич показала ідеальну розтяжку (відео)

17:09, 06 листопада 2018
Суспільство
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Злата Огневич показала дивовижну розтяжку / Фото zlatao.com

Українська співачка Злата Огневич показала, як виглядає її бадьорий ранок. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з тренування.

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У ролику зірка продемонструвала неймовірну розтяжку - Злата сіла на шпагат в повітрі.

"Доброго ранку! А ви пам'ятаєте, що свій день ми починаємо зі спортивних тренувань? Всім бадьорого дня!" - підписала відео Огневич.

Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося майже рік.

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Теги: #Злата Огневич Голос країни