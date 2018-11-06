Шпагат в повітрі: Злата Огневич показала ідеальну розтяжку (відео)

Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося майже рік.

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