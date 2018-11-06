Шпагат в повітрі: Злата Огневич показала ідеальну розтяжку (відео)
Українська співачка Злата Огневич показала, як виглядає її бадьорий ранок. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з тренування.
Читайте такожЗлата Огневич на пляжі похвалилася спокусливими формами (фото)
У ролику зірка продемонструвала неймовірну розтяжку - Злата сіла на шпагат в повітрі.
"Доброго ранку! А ви пам'ятаєте, що свій день ми починаємо зі спортивних тренувань? Всім бадьорого дня!" - підписала відео Огневич.
Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося майже рік.
Доброго ранку! 💋🙌🏽 А Ві пам'ять пам'ятаєте, що свій день МИ розпочинаємо зі спортивних тренувань? 🏃🏻♀️🧘🏽♀️ Всім бадьорого дня! 😃🍁 . Студія @versalskaya @graces_studio_vversalskaya . . . #златаогневич #zlataognevich #sport #stretching #health #lifestyle #healthylifestyle #training #activity #stretching #stretch #fitbody #kiev #ukraine