Українські співачки потрапили до рейтингу найсексуальніших жінок РФ (фото)
Знаменитий чоловічий глянець оприлюднив список красунь, які боротимуться за звання найсексуальнішої жінки РФ у 2018 році. Серед них виявилися і українки.
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Знімки всіх учасниць з'явилися на офіційній сторінці видання в Instagram, там же можна проголосувати за вподобану конкурсантку.
Серед претенденток на премію від MAXIM Russia виявилися відразу 7 українських зірок: Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода, Настя Каменських, Віра Брежнєва, Даша Астаф'єва та Ані Лорак. Всі ці зірки позують на фото для MAXIM практично оголеними.
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ В цьому році працьовита Ані Лорак (@anilorak) випустила кліп на пісню «Божевільна» і ціле шоу під назвою «DIVA». А також стала наставником у сьомому сезоні шоу «Голос. Перезавантаження». І все також еталонно жіночна. Справжня діва! ⠀ Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Даша Астаф'єва (@da_astafieva) — одна з найкрасивіших жінок нашої епохи, солістка української групи NikitA, в цьому році робила те, що від неї чекали — випускала кліпи на свої пісні. Досить відвертий кліп «Fetish» може дуже сприяти піднесенню у нашому рейтингу. ⠀ Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Багаторазова переможниця рейтингу, Віра Брежнєва (@ververa) продовжує працювати Вірою Брежнєвої — випускати кліпи, брати участь у рекламних і благодійних кампаніях. Але великих прем'єр з Вірою не було давно. Невже брежнєвська епоха підходить до кінця? Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Цей рік для Анни Сєдокової (@annasedokova) був насиченим. Співачка випустила кліп «Ні слова про нього», взяла участь у скетчкоме ТНТ «Love is», випустила сингл «Шантарам». Ганна є лідером серед всіх учасниць рейтингу за кількістю появ в нашому щотижневому «Віснику». ⠀ Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Колишня учасниця надуспішного дуету «Потап і Настя» з 2017 року Настя Каменських (@kamenskux почала сольну кар'єру під псевдонімом NK. У цьому статусі і в цьому році відзначилася двома кліпами: «Тримай» і «Lomala», а також представила пісню іспанською мовою «Peligroso». Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Ми всі, все населення великої музичної країни, як щось упустили момент, коли Світлана Лобода (@lobodaofficial) стала Аллою Пугачовою, співачкою номер 1 і мега-зіркою. Напевно, це сталося, коли вийшов її хіт "Твої очі". Як би те ні було, у 2018 році Світлана поповнила свою колекцію хітів - «Лети», «Хлопець» і «SuperSTAR». А також спродюсировала кліп Кіркорова «Колір настрою синій». А також народила дитину від загадкового батька, то від Майкла Джексона, то від Оззі Осборна. Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!
Представляємо учасниць рейтингу «100 найсексуальніших жінок країни 2018»! ⠀ Зірка «Орла і решки» і ще трохи співачка купається в хвилях народної любові, Регіна Тодоренко (@reginatodorenko) в цьому році удостоїлася власного шоу «П'ятниця з Регіною» на телеканалі «П'ятниця». Усмішка на мільйон напевно підкорить серця голосуючих! ⠀ Проголосувати за улюблену учасницю можна по посиланню в профілі!