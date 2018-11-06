Українські співачки потрапили до рейтингу найсексуальніших жінок РФ (фото)

Відомий журнал назвав претенденток на приз.

Знаменитий чоловічий глянець оприлюднив список красунь, які боротимуться за звання найсексуальнішої жінки РФ у 2018 році. Серед них виявилися і українки.

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Знімки всіх учасниць з'явилися на офіційній сторінці видання в Instagram, там же можна проголосувати за вподобану конкурсантку.

Серед претенденток на премію від MAXIM Russia виявилися відразу 7 українських зірок: Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода, Настя Каменських, Віра Брежнєва, Даша Астаф'єва та Ані Лорак. Всі ці зірки позують на фото для MAXIM практично оголеними.