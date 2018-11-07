Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу (фото)
08:36, 07 листопада 2018Суспільство
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Каменських позує з довгими білими волоссям в образі, в якому знімалася у своєму останньому кліпі на пісню LOMALA.
Каменських постала в новому образі / фото instagram.com/kamenskux
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала фотографію, на якій вона з'явилася в новому іміджі.
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Відповідний кадр артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. "Для зйомок кліпу LOMALA я пройшла через три радикальні перевтілення. Особисто мені цей досвід дуже сподобався", - розповіла Каменських.
На фото співачка з'явилася в незвичайному золотому костюмі й з довгим білявим волоссям.
Раніше, в річницю своєї сольної кар'єри, Настя Каменських показалася в жакеті на голе тіло.
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