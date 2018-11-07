Надія Мейхер у купальнику похизувалася принадами (фото)
09:35, 07 листопада 2018Суспільство
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Мейхер з'явилася у чорному купальнику, який підкреслює її пишні груди.
36-річна Мейхер має прекрасний вигляд / фото instagram.com/nadyameiher
Українська співачка, колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото в соцмережі.
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У своєму Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона постає у чорному суцільному купальнику, який підкреслює її пишні груди, й капелюсі на голові. Також Мейхер тримає в руках келих з якимось напоєм.
Раніше Мейхер показала фото, на якому вона одягнена в закриту чорну кофту, макіяж на її обличчі повністю відсутній.
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