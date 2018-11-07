Надія Мейхер у купальнику похизувалася принадами (фото)

Мейхер з'явилася у чорному купальнику, який підкреслює її пишні груди.

Українська співачка, колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото в соцмережі.

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У своєму Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона постає у чорному суцільному купальнику, який підкреслює її пишні груди, й капелюсі на голові. Також Мейхер тримає в руках келих з якимось напоєм.

Раніше Мейхер показала фото, на якому вона одягнена в закриту чорну кофту, макіяж на її обличчі повністю відсутній.