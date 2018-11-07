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Надія Мейхер у купальнику похизувалася принадами (фото)

09:35, 07 листопада 2018
Суспільство
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36-річна Мейхер має прекрасний вигляд / фото instagram.com/nadyameiher

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У своєму Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона постає у чорному суцільному купальнику, який підкреслює її пишні груди, й капелюсі на голові. Також Мейхер тримає в руках келих з якимось напоєм.

Раніше Мейхер показала фото, на якому вона одягнена в закриту чорну кофту, макіяж на її обличчі повністю відсутній.

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Теги: #фото#ВІА Гра