У шоу Лорак з'явилася пісня про зраду (відео)

Лорак вихваляється кадрами виступів у Росії.

Опальна українська співачка Ані Лорак продовжує гастролювати в Росії. Вона опублікувала відео з виступу в Іваново.

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"Спасибі за теплий прийом. Пісня "Сон" з'явилася в шоу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій композиції є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.