Ані Лорак розсікала на сцені в Росії у відвертому вбранні (відео)
08:58, 08 листопада 2018Суспільство
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Лорак виступила в російському Ярославлі.
Лорак любить похвалитися фігурою у відвертому вбранні / Скріншот
Опальна українська співачка Ані Лорак продовжує гастролювати по РФ й ділиться кадрами виступів у своєму Instagram.
Так, вона виступила в Ярославлі. "Неймовірний вечір!", - написала артистка під відео свого виступу.
Як можна побачити на записі, Лорак для концерту традиційно обрала занадто відверте вбрання - з глибоким декольте і відкритими ногами.
Лорак любить похвалитися фігурою у відвертому вбранні / Скріншот
Раніше повідомлялося, що в шоу Ані Лорак "Діва" з'явилася її нова пісня про зраду - "Сон".
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