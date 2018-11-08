Ані Лорак розсікала на сцені в Росії у відвертому вбранні (відео)

Лорак виступила в російському Ярославлі.

Опальна українська співачка Ані Лорак продовжує гастролювати по РФ й ділиться кадрами виступів у своєму Instagram.

Так, вона виступила в Ярославлі. "Неймовірний вечір!", - написала артистка під відео свого виступу.

Як можна побачити на записі, Лорак для концерту традиційно обрала занадто відверте вбрання - з глибоким декольте і відкритими ногами.

Раніше повідомлялося, що в шоу Ані Лорак "Діва" з'явилася її нова пісня про зраду - "Сон".