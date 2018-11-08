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Ані Лорак розсікала на сцені в Росії у відвертому вбранні (відео)

08:58, 08 листопада 2018
Суспільство
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Лорак любить похвалитися фігурою у відвертому вбранні / Скріншот

Так, вона виступила в Ярославлі. "Неймовірний вечір!", - написала артистка під відео свого виступу.

Як можна побачити на записі, Лорак для концерту традиційно обрала занадто відверте вбрання - з глибоким декольте і відкритими ногами.

Лорак любить похвалитися фігурою у відвертому вбранні / Скріншот

Раніше повідомлялося, що в шоу Ані Лорак "Діва" з'явилася її нова пісня про зраду - "Сон".

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Теги: #Росія#відео#Ані Лорак