Екс-учасниця "Танців з зірками" показала пікантне фото

Фанати колишньої учасниці "Танців з зірками" у захваті від її фотографії.

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita й колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Анастасія Кумейко, відома як Dj Nana, постала майже повністю голою.

Читайте такожФаворитка "Танців з зірками" отримала серйозну травму

Артистка показала пікантний знімок у своєму Instagram. На ньому вона без білизни, прикрита лише прозорим халатом. "Із заготовок на зиму я заготовила тільки жир!", - підписала фото Dj Nana.

Раніше українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала в 21 рік і зараз.

За словами Слави, вона змінила спосіб життя, перестала малювати і вищипувати брови і навіть фарбувати волосся. Однак, як з'ясувалося з коментарів, дива не сталося, адже досягти ідеалу краси також допомогла пластична хірургія та косметологія.