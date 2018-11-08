Ані Лорак "засвітила" груди у глибокому декольте

Лорак показала відео у відвертому вбранні з декольте.

Українська співачка Ані Лорак, , яка гастролюює в Росії, "засвітила" груди у відвертому відео.

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В Instagram-stories співачка опублікувала запис під час підготовки до чергового виступу, однак всю увагу привернуло відверте декольте Ані Лорак.

Лорак одягла відверте облягаючий комбінезон з великим вирізом, в якому видно її груди.

Раніше Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні.