Ані Лорак "засвітила" груди у глибокому декольте
14:39, 08 листопада 2018Суспільство
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Лорак показала відео у відвертому вбранні з декольте.
Лорак показала спокусливу груди у відвертому вбранні / instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, , яка гастролюює в Росії, "засвітила" груди у відвертому відео.
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В Instagram-stories співачка опублікувала запис під час підготовки до чергового виступу, однак всю увагу привернуло відверте декольте Ані Лорак.
Лорак одягла відверте облягаючий комбінезон з великим вирізом, в якому видно її груди.
Раніше Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні.
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