Прооперована Лобода розплакалася на російському шоу (відео)
Співачка Світлана Лобода розповіла про те, як себе почуває після перенесеної операції.
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"Я зрозуміла, що я не робот. Це стало знаком, щоб я переоцінила свої цінності. Тепер я хочу так вибудовувати свій графік, щоб не існувати, а жити", — заявила Лобода в ефірі російського шоу.
Співачка зазначила, що під час репетиції відчула біль в животі, але не надала йому значення. Вона випила знеболювальне і продовжила працювати.
"А потім від різкого болю я втратила свідомість. У всіх був шок. В холодну машину швидкої допомоги присіла і плачу. Плачу від того, що мені себе шкода. Це, звичайно, дуже боляче", - зізналася співачка.
Вимовляючи ці слова, Світлана Лобода не змогла стримати сліз.
Співачка також розповіла про маленьку доньку Тільду, яка з'явилась в США в травні цього року.
"У неї блакитні очі. Великі, великі очі. У неї ірокез. Ми всією сім'єю сміємося. Моя Малявочка завжди на стрьомі. Вона весь час посміхається і дуже смачно пахне", - розповіла артистка.
Сьогодні в #прямойэфир : ексклюзивне годинне інтерв'ю з неймовірним домашнім відео @lobodaofficial про те, що їй довелося пережити за останні 2 тижні в лікарні, про пологи в США ( так, вона народжувала сама) , про батька дочки, про нових піснях і про недільної служби в храмі... #вселюдикаклюдиаясуперзвезда #лобода
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Співачку терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.