Прооперована Лобода розплакалася на російському шоу (відео)

Світлана Лобода в ефірі російського шоу розповіла про перенесену операцію та про маленьку дочку.

Співачка Світлана Лобода розповіла про те, як себе почуває після перенесеної операції.

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"Я зрозуміла, що я не робот. Це стало знаком, щоб я переоцінила свої цінності. Тепер я хочу так вибудовувати свій графік, щоб не існувати, а жити", — заявила Лобода в ефірі російського шоу.

Співачка зазначила, що під час репетиції відчула біль в животі, але не надала йому значення. Вона випила знеболювальне і продовжила працювати.

"А потім від різкого болю я втратила свідомість. У всіх був шок. В холодну машину швидкої допомоги присіла і плачу. Плачу від того, що мені себе шкода. Це, звичайно, дуже боляче", - зізналася співачка.

Вимовляючи ці слова, Світлана Лобода не змогла стримати сліз.

Співачка також розповіла про маленьку доньку Тільду, яка з'явилась в США в травні цього року.

"У неї блакитні очі. Великі, великі очі. У неї ірокез. Ми всією сім'єю сміємося. Моя Малявочка завжди на стрьомі. Вона весь час посміхається і дуже смачно пахне", - розповіла артистка.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню. Співачку терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.