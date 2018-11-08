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"Категорично не можна худнути": екс-"віагра" показала апетитні форми на відпочинку (фото)

17:20, 08 листопада 2018
Суспільство
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Зірка оголилася на пляжі. Фото Сєдокової зібрало понад 50 тисяч лайків та сотні коментарів. Користувачі мережі відзначили, що співачці не потрібно худнути.

Я обіцяла тобі фото😋 ..

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Як повідомляв УНІАН, раніше Анна Сєдокова презентувала новий кліп на пісню «Шантарам». Нова відеоробота співачки, режисером якої став Алан Бадоєв, вийшла настільки відвертою і провокаційною, що її заборонили показувати на телебаченні.

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Теги: #Сєдокова у Москві