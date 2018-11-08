"Категорично не можна худнути": екс-"віагра" показала апетитні форми на відпочинку (фото)

Екс-"віагра" Анна Сєдокова продемонструвала фігуру в купальнику на відпочинку в ОАЕ.

Зірка оголилася на пляжі. Фото Сєдокової зібрало понад 50 тисяч лайків та сотні коментарів. Користувачі мережі відзначили, що співачці не потрібно худнути.

Як повідомляв УНІАН, раніше Анна Сєдокова презентувала новий кліп на пісню «Шантарам». Нова відеоробота співачки, режисером якої став Алан Бадоєв, вийшла настільки відвертою і провокаційною, що її заборонили показувати на телебаченні.