"Іванку, йди побігай": скандального співака Дорна вперше застали із сином у Києві (фото)

Іван Дорн попросив дитину відійти, щоб той не потрапив в кадр.

Скандальний співак Іван Дорн у Києві потрапив в об'єктиви папараці. У розпорядженні журналістів виявилися кадри, на яких Іван гуляє в центрі Києва.

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Дорн вийшов увечері прогулятися, ймовірно, разом зі своїм сином, трирічним Іваном. Коли одна з прихильниць впізнала Дорна і попросила зробити з ним фото, співак не відмовив.

Але коли дівчина почала фотографуватися, Іван попросив дитину відійти, щоб той не потрапив в кадр: "Іванку, йди побігай", – сказав співак хлопчикові.

Вражена зустріччю з кумиром дівчина розповіла, як Дорн поводився з дитиною.

"Хлопчик дуже схожий на Івана, його маленька копія, навіть дивно, чому він досі його ховає", – розповіла Сьогодні.Lifestyle киянка, яка випадково зустріла зірку в центрі столиці.

У 2013 році Іван Дорн одружився на своїй однокласниці Анастасії Новіковій. В пари є двоє дітей – дочка Василина, яка народилася у 2014 році, і син Іван, який з'явився на світ у 2015-му. Особисте життя співак ретельно оберігає. До речі, лише в 2017-му Дорн вперше підтвердив, що у нього є дочка.

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