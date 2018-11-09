Помер один з найвідоміших акторів "Єралашу"
10:10, 09 листопада 2018Суспільство
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Причину смерті рідні Миколи Румянцева не називають.
Румянцеву було 54 роки / Скріншот
8 листопада помер один з найяскравіших акторів дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш" Микола Румянцев. Йому було 54 роки.
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Причина смерті родичами не називається, передає НСН.
Інформація про дату і місце похорону Миколи Румянцева також поки не оприлюднена.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року помер відомий український режисер Олександр Павловський. Він знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".
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