Помер один з найвідоміших акторів "Єралашу"

Причину смерті рідні Миколи Румянцева не називають.

8 листопада помер один з найяскравіших акторів дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш" Микола Румянцев. Йому було 54 роки.

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Причина смерті родичами не називається, передає НСН.

Інформація про дату і місце похорону Миколи Румянцева також поки не оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року помер відомий український режисер Олександр Павловський. Він знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".