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Помер один з найвідоміших акторів "Єралашу"

10:10, 09 листопада 2018
Суспільство
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Румянцеву було 54 роки / Скріншот

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Причина смерті родичами не називається, передає НСН.

Інформація про дату і місце похорону Миколи Румянцева також поки не оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року помер відомий український режисер Олександр Павловський. Він знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".

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Теги: #смерть#актор