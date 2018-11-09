Вагітна українська телеведуча похвалилася премією в Росії (фото)

Регіна Тодоренко, яка працює в РФ, показала кругленький живіт на премії журналу "ОК!".

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, розмістила в Instagram спільне фото зі своїм нареченим, співаком Владом Топаловим.

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На фото Тодоренко у відвертій сукні, будучи на останньому терміні вагітності. У такому образі вона разом з бойфрендом отримала нагороду російського журналу "ОК!".

"Хлоп'ята, рідні, спасибі, що голосували за нас. Ви моя справжня підтримка. Без вас ми б не отримали премію "ОК!". Ми з Владом Топаловим стали парою року, але тепер на наших плечах місія ще важливіша. Як каже мій чоловік: "Стати батьками року!" – написала вона. Тодоренко називає Топалова чоловіком, але точно невідомо, чи оформила пара стосунки. Можливо, телеведуча має на увазі цивільний шлюб.

Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Регіна Тодоренко показала великий живіт в короткій сукні.