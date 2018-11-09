Вагітна українська телеведуча похвалилася премією в Росії (фото)
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, розмістила в Instagram спільне фото зі своїм нареченим, співаком Владом Топаловим.
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На фото Тодоренко у відвертій сукні, будучи на останньому терміні вагітності. У такому образі вона разом з бойфрендом отримала нагороду російського журналу "ОК!".
"Хлоп'ята, рідні, спасибі, що голосували за нас. Ви моя справжня підтримка. Без вас ми б не отримали премію "ОК!". Ми з Владом Топаловим стали парою року, але тепер на наших плечах місія ще важливіша. Як каже мій чоловік: "Стати батьками року!" – написала вона. Тодоренко називає Топалова чоловіком, але точно невідомо, чи оформила пара стосунки. Можливо, телеведуча має на увазі цивільний шлюб.
Ребятушки, рідні) СПАСИБІ , що голосували за нас 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Ви - моя справжня підтримка ❤️💪🏻 Без вас ми б не отримали премію @okmagazine_ru #БольшеЧемЗвезды ! Дякуємо також журнал #OK @vadim_vernik , @ivernik за прекрасний вечір, приємні емоції і таку омріяну статуетку 🙏🏻 Ми з @vladtopalovofficial стали парою року , але тепер на наших плечах місія ще важливіше , як каже мій чоловік : «СТАТИ БАТЬКАМИ РОКУ»! ❤️ Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Прекрасне плаття - @beloezoloto #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍
Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Регіна Тодоренко показала великий живіт в короткій сукні.